Invictus la ramanzina di Clint Eastwood a Matt Damon | Vuoi far perdere tempo a tutti?

Durante le riprese di un film con Morgan Freeman, Matt Damon ha condiviso un episodio in cui Clint Eastwood, regista premio Oscar, gli rivolse una ramanzina: “Vuoi far perdere tempo a tutti?” Damon ha raccontato come quell’affermazione riflettesse l’importanza della disciplina sul set. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla serietà e l’impegno richiesti nel mestiere di attore e regista.

La star di The Martian ha raccontato un rimprovero che ricevette dal regista premio Oscar sul set del film con protagonista Morgan Freeman. Matt Damon ha raccontato la sua prima esperienza lavorativa al fianco di Clint Eastwood e alla brusca lezione che ricevette dalla leggenda del cinema il primo giorno di riprese sul set di Invictus, film del 2009 diretto dal regista di Mystic River. Ospite del podcast Conan O'Brien Needs a Friend, Damon ha spiegato che cosa abbia significato per lui lavorare insieme ad un regista del calibro di Clint Eastwood, sottolineando l'intensa preparazione richiesta dal ruolo.

