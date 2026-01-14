Vuoi far perdere tempo a tutti? Quando Clint Eastwood zittì Matt Damon sul set di Invictus

Durante le riprese di Invictus, Clint Eastwood ha dimostrato il suo approccio diretto e deciso, zittendo Matt Damon dopo una richiesta di rifare una scena. Questa scelta riflette la sua filosofia di lavorare con precisione e senza perdite di tempo, mantenendo alta l’efficienza sul set. Un esempio di come la professionalità e la determinazione possano influire sul processo produttivo di un film.

Clint Eastwood non ama ripetere i ciak, ne sa qualcosa Matt Damon che è stato zittito sul set di Invictus dopo aver chiesto di rifare una scena. Per lavorare con Clint Eastwood bisogna stare alle sue regole. Pochi ciak e buona la prima. Ne sa qualcosa Matt Damon, zittito dal maestro per aver chiesto di ripetere una scena sul set di Invictus. Ospite del podcast Conan O'Brien Needs a Friend, l'attore ha ricordato l'episodio occorso sul set di Invictus (2009), primo dei due film in cui è stato diretto da Eastwood. L'altro è Hereafeter (2010). "Nel film interpretavo un giocatore di rugby sudafricano, e quello è un accento davvero difficile da riprodurre", ha ricordato Damon a proposito del suo primo film con Eastwood, che gli ha fruttato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

