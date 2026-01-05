Morto Francesco Paolo Casavola i funerali a Napoli | l' ultimo saluto ad un giurista illuminato

Sono stati celebrati a Napoli i funerali di Francesco Paolo Casavola, noto giurista italiano scomparso recentemente. La cerimonia ha rappresentato l'ultimo saluto a una figura di rilievo nel campo del diritto, apprezzata per il suo contributo e la sua figura di grande integrità. La comunità si è raccolta per rendere omaggio a un professionista stimato e ricordato con rispetto.

Si sono conclusi da poco tempo i funerali del giurista Francesco Paolo Casavola, scomparso nella giornata di ieri. Le esequie si sono tenute all'Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli. Con la morte di Francesco Paolo Casavola, avvenuta ieri a Napoli, si spegne una delle voci più autorevoli della cultura giuridica, del mondo accademico e nelle istituzioni italiane.

Morto Francesco Paolo Casavola: gli inviti a pranzo da Leone e i colloqui con Napolitano - «Sono stato educato dai miei maestri all’assenza di vanità e a non provare mai invidia per chicchessia», ripeteva spesso. ilmattino.it

Morto Francesco Paolo Casavola, intervista a Francesco Lucrezi: «In cattedra maestro gentile, porta il suo nome una sentenza della Corte» - Nella folla di allievi che sono cresciuti all’ombra di Francesco Paolo Casavola, Francesco Lucrezi è senza dubbio tra quelli che più ha amato il grande giurista ... ilmattino.it

