Morto Francesco Paolo Casavola i funerali a Napoli | l' ultimo saluto ad un giurista illuminato
Sono stati celebrati a Napoli i funerali di Francesco Paolo Casavola, noto giurista italiano scomparso recentemente. La cerimonia ha rappresentato l'ultimo saluto a una figura di rilievo nel campo del diritto, apprezzata per il suo contributo e la sua figura di grande integrità. La comunità si è raccolta per rendere omaggio a un professionista stimato e ricordato con rispetto.
Si sono conclusi da poco tempo i funerali del giurista Francesco Paolo Casavola, scomparso nella giornata di ieri. Le esequie si sono tenute all'Arciconfraternita dei Pellegrini a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
