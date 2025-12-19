Nuove leve Ragazzi molto preparati e coraggiosi pronti a scendere in campo

Nuove leve pronte a fare la differenza, giovani arbitri preparati e coraggiosi si sono presentati con entusiasmo durante una cena ufficiale. Tra i presenti, figure di spicco del mondo sportivo e giudiziario hanno riconosciuto il loro impegno e la loro crescita. Un momento di confronto e di festa che testimonia il valore del talento emergente nel panorama arbitrale, pronto a scendere in campo con passione e professionalità.

Durante la cena, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il delegato provinciale della Figc, Carlo Forte ("Vi ringrazio per l'invito e per il comportamento che state tenendo sui campi di gioco, io sono a vostra disposizione"), il giudice sportivo territoriale, Antonio Mariniello, il componente del Cra Toscana, Francesco Gnarra, nonché diversi presidenti di altre sezioni, sono stati presentati, come ogni anno, i ragazzi hanno superato l'ultimo corso per diventare arbitri. Chiamati uno per uno, in ordine rigorosamente alfabetico, tutti hanno ricevuto la loro prima divisa: Giovanni Luca Anelli, Daniele Bartolini, Gabriele Canotti, Nicola D'Angelo, Francesco Dragoni, Hiba Niama Hmami, Ginevra Mearini, Niccolò Orgiana, Dennis Pisano, Andrea Putti, Matteo Santoriello, Matteo Stasolla, Federico Vincenti.

