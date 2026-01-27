Conte | Il Chelsea realtà molto diversa rispetto alla nostra spendono 120-130 milioni per calciatori di 22 anni

Antonio Conte analizza le differenze tra Chelsea e Napoli, evidenziando le strategie di spesa e la determinazione del club partenopeo in vista della sfida di Champions League.

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Napoli-Chelsea, ultima sfida della League Phase di Champions League, sottolineando l’importanza della partita e la determinazione del Napoli per conquistare la qualificazione ai playoff. Le parole di Antonio Conte. Avete smaltito le fatiche dell’ultimo periodo? «Quando ci sono partite così, contro la Juventus e i top club, si spendono molte energie mentali. Ieri abbiamo fatto allenamento e recuperato, oggi prepareremo con i giusti carichi. Non ci sono novità particolari: quelli che eravamo prima siamo adesso. Alla fine dobbiamo sdrammatizzare. Dovremmo essere gli stessi della partita con la Juventus». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hanya chelsea di era antonio conte yang berhasil dengan 343 di epl #chelsea #antonioconte #epl

