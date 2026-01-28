Nei prossimi mesi si avvicina la consegna della Casa di Comunità di Lugo. I lavori avanzano e, secondo le previsioni, l’edificio sarà pronto entro giugno 2026. La struttura rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari e sociali nel territorio.

Passi avanti per la realizzazione della Casa della Comunità di Lugo che – in base alle stime - sarà terminata entro giugno 2026. La palazzina a due piani di circa 662 metri quadrati che sta sorgendo nell’area dell’ex acetificio Venturi sul lotto di proprietà comunale acquisito a titolo gratuito dall’Ausl Romagna, è destinata a "diventare – spiega la direttrice del Distretto sanitario della città, Federica Boschi – la struttura territoriale di riferimento per tutta la rete delle Case della Comunità presenti nel distretto sanitario di Lugo". L’intervento, che rientra fra quelli targati Pnrr, gode del finanziamento di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lugo, la Casa di Comunità pronta a giugno

Approfondimenti su Lugo Casa

A Zocca, i lavori per la Casa di Comunità sono stati completati e l’apertura è prevista per marzo 2026.

Dal 2024, l’ex magazzino comunale sarà trasformato nella nuova Casa di comunità, un progetto condiviso tra amministrazione e Asl.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lugo Casa

Argomenti discussi: LUGO: LA POLIZIA DI STATO PROSEGUE NEI CONTROLLI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ILLEGALITA’. UN ARRESTO - Questura di Ravenna | Polizia di Stato; Lugo, finisce in carcere per una rapina in gioielleria dopo 13 anni; Intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto a Lugo: possibili disagi nella fornitura dell’acqua; Rapinò una gioielleria a Lugo nel 2013: rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Alluvione Lugo, la casa distrutta e l’abbraccio di Mattarella: Ciò che importa è essere vivoLugo, 25 giugno 2023 – Il fiume, il Santerno, alla notte gli ha ghermito mezza casa, custode di 70 anni di vita con la moglie, i figli; il giorno dopo, l’altra metà e l’annesso vecchio mulino, ... ilrestodelcarlino.it

La nuova ’casa’ dei Vigili del fuoco di LugoTra le tante autorità presenti era davvero un bel colpo d’occhio quello che offriva ieri pomeriggio la nuova sede, situata in via Bedazzo, del distaccamento di Lugo dei Vigili del Fuoco, il cui taglio ... ilrestodelcarlino.it

Teknoterm Progetto Casa - Lugo - facebook.com facebook