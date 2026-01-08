A Zocca, i lavori per la Casa di Comunità sono stati completati e l’apertura è prevista per marzo 2026. Il sindaco Federico Ropa ha annunciato che il 2026 sarà un anno di importanti inaugurazioni, tra cui anche la riqualificazione del campo sportivo del capoluogo. Questi interventi rappresentano un passo avanti per migliorare i servizi e le strutture della comunità locale.

Il sindaco Federico Ropa ha definito il 2026 l’anno delle inaugurazioni a Zocca. Si riferisce alla Casa della Comunità i cui lavori sono stati completati e alla riqualificazione del campo sportivo del capoluogo. La Casa della Comunità, il cui protocollo d’intesa per la realizzazione era stato siglato nel 2021, è stata realizzata da Ausl, mentre il Comune ha provveduto ai parcheggi interni alla struttura e ai collegamenti pedonali; la sua attivazione è prevista nel mese di marzo. Nella Casa della Comunità saranno presenti tutti i principali servizi sanitari del territorio: i tre medici di medicina generale, il pediatra, tutte le attività e funzioni oggi attive nel poliambulatorio e saranno integrati e potenziati ulteriori interventi utili a completare l’offerta sanitaria della montagna a partire dai bisogni di bassa complessità e alta prevalenza, in particolare nei percorsi di cura dei pazienti cronici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Casa di comunità sarà pronta a marzo"

Leggi anche: Avanzano i lavori per la nuova scuola elementare: "Siamo nei tempi, sarà pronta entro marzo"

Leggi anche: Rosignano, l'ex ospedale diventa Casa di Comunità 'hub': "Apertura entro la fine di marzo 2026"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A CAÇADA a Nicolás Maduro: A Invasão dos Estados Unidos

Misterbianco (CT) - Nuova Casa di Comunità: sopralluogo al cantiere dell’ex Poliambulatorio https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/lavori-pubblici/31095-misterbianco-ct-nuova-casa-di-comunit%C3%A0-sopralluogo-al-cantiere-dell-ex-poliambulatorio.ht - facebook.com facebook