Casa di comunità | Affidiamo i lavori Pronta nel 2027

Dal 2024, l’ex magazzino comunale sarà trasformato nella nuova Casa di comunità, un progetto condiviso tra amministrazione e Asl. La struttura, prevista per essere pronta nel 2027, offrirà servizi socio-sanitari alla cittadinanza, rafforzando il presidio territoriale. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza locale, garantendo un punto di riferimento stabile e accessibile per i cittadini.

L’ex magazzino comunale dall’anno prossimo accoglierà la "Casa di comunità", come concordato da amministrazione e Asl. A ribadire la tempistica di un servizio molto atteso dalla cittadinanza massarosese è la sindaca Simona Barsotti, la quale interviene per lanciare un messaggio forte e chiaro alla minoranza. Più o meno riassumibile così: le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, contano i fatti. "Si tratta del solito schema: terminato il tentativo di distruzione mediatica e amministrativa incentrato sul dissesto – sottolinea Barsotti – si è passati ad attaccare su quello che realizziamo, sui progetti, sulla costruzione del futuro di Massarosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

