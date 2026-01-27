Dopo vent’anni di trattative, l’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio. Questo passo rappresenta un momento importante nelle relazioni commerciali tra le due entità, coinvolgendo due miliardi di persone. La firma segna la conclusione di un percorso lungo e complesso, aprendo nuove opportunità di cooperazione economica e commerciale.

Vent’anni di trattative estenuanti, negoziati interrotti, riprese e compromessi. Alla fine l’Unione Europea e l’India hanno concluso un accordo di libero scambio storico che coinvolge due miliardi di persone. A firmare l’intesa a New Delhi sono stati la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo António Costa e il premier indiano Narendra Modi. L’India è il primo partner commerciale dell’Unione Europea, con scambi che hanno raggiunto i 136,5 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Per Bruxelles, New Delhi rappresenta invece il nono partner commerciale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “La madre di tutti gli accordi”: UE e India fanno la pace commerciale dopo 20 anni, perché è un passo storico?

Approfondimenti su UE India

Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono in India per una visita di tre giorni, considerata un passo importante nelle relazioni commerciali tra i paesi.

L’intesa commerciale tra Unione Europea e India rappresenta una tappa importante dopo due decenni di negoziati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su UE India

Argomenti discussi: Von der Leyen: 'Con l'India la madre di tutti gli accordi commerciali'; Nasce Italia 2050 con la madre di tutte le domande: in che brodo climatico vivremo?; Von der Leyen, ‘con l’India la madre di tutti gli accordi commerciali’; La madre di tutti gli accordi. Il libero scambio tra Europa e India è un successo.

La madre di tutti gli accordi. Il libero scambio tra Europa e India è un successoLa Commissione accelera sulla diversificazione degli scambi: intesa economica e politica con Nuova Delhi e taglio progressivo delle barriere su settori chiave. Un'area commerciale da oltre 2 miliardi ... ilfoglio.it

Von der Leyen: 'Con l'India la madre di tutti gli accordi commerciali'L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. Abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone, co ... ansa.it

Ue-India, giù i dazi su vini-olio e automobili. «La madre di tutti gli accordi» - facebook.com facebook

#Ue- #India, l’accordo “madre di tutte le intese”: crollano i dazi su #auto, vino e olio x.com