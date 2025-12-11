Gianluigi Lembo al Country Devur Club per l' imperdibile dinner show

Il Country Devur Club di Bari torna a vibrar di musica e spettacolo con il ritorno di Gianluigi Lembo. Sabato sera, il locale in Strada Santa Caterina si trasforma in un palcoscenico imperdibile, offrendo un dinner show che promette emozioni e divertimento. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e dell’atmosfera unica del club.

Il sabato sera del Country Devur Club di Bari (Strada Santa Caterina, 18G – 70124) si accende di energia e grande musica con il ritorno dell’artista che ha trasformato il concetto di cena spettacolo in un vero cult: Gianluigi Lembo.Sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle 21, il club barese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

