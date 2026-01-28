Questa mattina a Torino è stata confermata la morte di Luciana Cat Berro, colpita durante un'aggressione con una pistola sparachiodi. Il figlio, accusato di averla uccisa, si trova ora nel carcere delle Vallette, dove ha già ammesso le sue responsabilità. La polizia ha sequestrato l'arma e sta continuando le indagini per chiarire i motivi di questa tragedia.

Luciana Cat Berro, la 65enne aggredita dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi, è morta a causa di lesioni craniche e cerebrali irreversibili. La donna, che era stata gravemente ferita nella cascina dove viveva a Caselle Torinese il 24 gennaio, era stata ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime. Il figlio, Paolo Ferri, è ora accusato di omicidio. L’aggressione con la pistola sparachiodi Paolo Ferri, agricoltore di 40 anni, aveva aggredito la madre, la notte tra il 24 e il 25 gennaio. La donna, la 65enne Luciana Cat Berro, era stata colpita all’interno della cascina di Caselle Torinese (in provincia di Torino) dove viveva proprio con il figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luciana Cat Berro morta a Torino dopo l'aggressione con la pistola sparachiodi, figlio accusato di omicidio

Approfondimenti su Luciana Cat Berro

È morta Luciana Berro, la donna di 65 anni colpita in casa dal figlio con una pistola sparachiodi.

La donna di 65 anni, ferita dal figlio con una sparachiodi, non ce l’ha fatta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luciana Cat Berro

Argomenti discussi: Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa: è morta in ospedale; Morta Luciana Cat Berro, colpita dal figlio con la sparachiodi: ora è omicidio; Muore Luciana Cat Berro, colpita dal figlio con una pistola sparachiodi; Caselle Torinese, morta in ospedale Luciana Cat-Berro dopo il ferimento in casa.

Morta Luciana Cat Berro, la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel TorineseLeggi su Sky TG24 l'articolo Morta Luciana Cat Berro, la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese ... tg24.sky.it

Spara alla madre con la pistola per il bestiame a Caselle Torinese: Luciana Cat Berro è mortaÈ morta Luciana Cat Berro, 65 anni, colpita alla testa dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro cascina di Caselle Torinese ... fanpage.it

Leggo. . Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni che da giorni lottava tra la vita e la morte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Le ferite riportate durante l'aggressione nella cascina di famiglia si sono rivelate fatali, trasformando quello c - facebook.com facebook

Uccisa con una pistola sparachiodi: morta dopo quattro giorni di agonia Luciana Cat Bero, arrestato il figlio x.com