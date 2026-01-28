Luca Carboni torna dal vivo a Bologna | in primavera due nuove date di Rio Ari O’

Luca Carboni torna a suonare a Bologna. L’artista ha annunciato due nuove date a maggio all’Unipol Arena, inserendole nel suo tour estivo. I fan possono aspettarsi una serata all’insegna della musica dal vivo, con il cantante che riproporrà il suo album

Luca Carboni annuncia sette nuove date per il tour estivo: e torna con ‘Rio Ari O’ anche a Bologna, con due nuovi concerti all'Unipol Arena. Luca Carboni ha aggiunto sette nuove date - in festival, anfiteatri e luoghi storici - alla dozzina già programmate per il tour estivo 2026 'Rio Ari O', da Genova a Macerata passando da Bologna: lo ha annunciato sui social lo stessocantautore bolognese. I nuovi appuntamenti sono in agenda il 19 e 20 aprile, nuovamente all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Carboni, accompagnato da una band di otto elementi, porta in scena un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo quarantennale viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Luca Carboni

Luca Carboni annuncia le nuove date del tour “RIO ARI O LIVE” per l’estate 2026.

Luca Carboni torna in tour con le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Luca Carboni

Argomenti discussi: Luca Carboni torna a casa (con Cesare Cremonini ed Elisa): Grazie Bologna, vi voglio bene. Sono commosso; Luca Carboni torna a Bologna: la data all’Unipol Arena è ‘sold out’; Luca Carboni torna alla musica nella sua Bologna; Luca Carboni dal vivo nella sua Bologna: Rio ari o live all'Unipol Arena.

Anche il cantautore bolognese si aggiunge alla lunga lista di nomi già annunciati per questa estateDopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di RIO ARI O LIVE nei festival, anfiteatri e ... lanuovasardegna.it

Luca Carboni torna a casa (con Cesare Cremonini ed Elisa): «Grazie Bologna, vi voglio bene. Sono commosso»Il concerto all'Unipol Arena del cantante bolognese. Il ritorno dopo la malattia, diecimila fan in delirio. Il duetto con Cremonini sulle note di «San Luca» ... corrieredibologna.corriere.it

Luca Carboni torna in concerto in Sardegna: tutti i dettagli su biglietti, luogo e data Il cantautore bolognese si aggiunge alla lunga lista di nomi già annunciati per questa estate - facebook.com facebook

Gli ospiti di #Taratata: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Domenica 8 e mercoledì 11 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Prese x.com