Luca Carboni torna in tour con le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’. Questo spettacolo ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, partendo dall’iconico suono di apertura di ’Rio Ari O’’, fino alle canzoni più amate. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la storia della musica italiana, con la semplicità e la sobrietà che lo contraddistinguono.

’Rio Ari O’ è il primo suono della voce di Luca Carboni arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in ’Ci stiamo sbagliando ragazzi’, la canzone che apre il suo primo disco ’. intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film’. Un suono che è diventato un simbolo. E che ha visto l’artista bolognese tornare tra i suoi fan dopo un lungo stop proprio con ’Rio Ari O’, declinato però come titolo di una mostra fortunatissima allestita al Museo della Musica di Bologna nel novembre del 2024. Piace pensare che sia stato anche questo successo e l’affetto del pubblico a convincere Luca Carboni a ritornare sul palco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni in tour. Le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’

Leggi anche: Luca Carboni in tour “RIO ARI O LIVE”, nuove date in estate

Leggi anche: Carboni annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari O Live” nei festival

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Luca Carboni in tour “RIO ARI O LIVE”, nuove date in estate; Luca Carboni in tour. Le nuove date estive di ’Rio Ari O Live’; Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo: tappa in Friuli per il cantautore bolognese, 10 luglio 2026; Tra piazze storiche e festival: Luca Carboni porta “Rio Ari O Live” in Romagna.

LUCA CARBONI nuovi concerti tra palasport, arene storiche e festival estivi [Info e Biglietti] - Luca Carboni amplia il calendario del suo tour 2026 con una lunga serie di nuove date che attraversano l’Italia da gennaio a settembre. newsic.it

Carboni annuncia per l’estate 2026 nuove date di “Rio Ari O Live” nei festival - MILANO – Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 ... lopinionista.it