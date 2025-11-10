La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo ha portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione nel settore dei giocattoli. I militari del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 10mila peluche Labubu, di cui 3.000 trovati all’interno di un noto centro commerciale cittadino. L’indagine, durata diversi mesi, ha permesso di individuare una rete di negozi che commercializzava copie contraffatte dei celebri pupazzi creati da un artista di Hong Kong e distribuiti in tutto il mondo dal marchio Pop Mart. I Labubu originali sono diventati un fenomeno internazionale di collezionismo, grazie alla diffusione sui social e alla popolarità tra star della musica e del cinema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Labubu falsi sequestrati, oltre 10mila pupazzi per oltre mezzo milione di euro