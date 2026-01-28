Orologio dell’Apocalisse più vicino alla mezzanotte c’entrano i dazi e l’IA

L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina pericolosamente alla mezzanotte. Per la prima volta da quando è stato creato nel 1947, il Bulletin of the Atomic Scientists ha spostato le lancette a 85 secondi dalla catastrofe. Dazi commerciali e intelligenza artificiale sono i motivi principali di questa stretta, che fa temere uno scenario ancora più rischioso per il futuro.

L’Orologio dell’Apocalisse non è mai stato così vicino alla mezzanotte. Il Bulletin of the Atomic Scientists ha creato il Doomsday Clock nel 1947 e per la prima volta siamo ad appena 85 secondi dall’apocalisse. Già un anno fa il gruppo di scienziati aveva lanciato l’allarme: il mondo era pericolosamente vicino a un disastro globale. Chiedevano di invertire la rotta, perché qualsiasi ritardo avrebbe aumentato la probabilità di una catastrofe. Ma invece di prestare attenzione all’allarme, grandi potenze come Stati Uniti, Cina e Russia, insieme ad altri Paesi, si sono fatte sempre più aggressive, antagoniste e nazionaliste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

