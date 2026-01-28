Lorenzo Musetti si arrende ai quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver dominato i primi due set contro Novak Djokovic. Il giovane toscano si era visto avanti, ma un problema muscolare alla coscia destra lo ha costretto al ritiro, lasciando spazio alla vittoria del campione serbo. È stata una partita che ha mostrato il suo talento, ma anche la dura realtà delle competizioni di alto livello.

Un epilogo amara e crudele per Lorenzo Musetti. Il giovane toscano, numero 5 del mondo, è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema muscolare alla coscia destra, comparso all’inizio del terzo set, nella sfida dei quarti di finale degli Australian Open 2026. Una notizia che strappa il fiato, perché fino a quel momento Lorenzo stava disputando un match straordinario, dimostrando coraggio, talento e una maturità da veterano contro Novak Djokovic, numero 4 ATP. L’azzurro era avanti 6-4, 6-3, dominando con eleganza e decisione, il suo tennis un perfetto equilibrio di potenza e leggerezza. Avanza così al penultimo atto del Major di Melbourne il serbo, che affronterà il vincitore tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton, ma la fortuna non è certo mancata a Djokovic, considerando anche la rinuncia del suo avversario negli ottavi, Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti, amarezza atroce: domina Djokovic per 2 set, poi si arrende ad un problema muscolare

