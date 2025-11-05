Milan Giménez | Da mesi ho un infortunio alla caviglia Dolore aumentato devo fermarmi
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, getta (momentaneamente) la spugna: aumentato il dolore per il problema alla caviglia che si trascina da tempo, il 'Bebote' ha deciso di fermarsi per curarsi e per porvi rimedio. Il post. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
