L’omicidio di un sedicenne in un istituto di La Spezia ha accelerato l’introduzione dei controlli La sicurezza cresce ma per molti la prevenzione resta un’altra partita

Questa mattina a La Spezia è stato aperto un confronto sulla sicurezza nelle scuole, dopo il tragico omicidio di un sedicenne avvenuto in un istituto. La polizia ha deciso di rafforzare i controlli e di intensificare i controlli all’ingresso, sperando di prevenire incidenti simili. Tuttavia, molti insegnanti e genitori sottolineano che la vera sfida resta quella della prevenzione, che richiede più di semplici controlli. Quando uno studente entra in classe con un coltello, vuol dire che qualcosa si è rotto molto prima

Q uando un ragazzo entra a scuola con un coltello, qualcosa si è già rotto molto prima del bip di un metal detector. Eppure, nelle prossime settimane, quel bip potrebbe diventare parte della quotidianità di molte scuole italiane. La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione è pronta: autorizzerà controlli con metal detector portatili, anche a sorpresa, su richiesta dei dirigenti scolastici. Una misura che arriva con una rapidità dettata anche dall’episodio avvenuto in una scuola di La Spezia, dove un sedicenne ha accoltellato a morte un compagno durante una lite in classe, un fatto che ha scosso l’opinione pubblica e che avrebbe dovuto riportare al centro del dibattito non soltanto il tema della sicurezza, ma la domanda più profonda sul ruolo e sul senso stesso della scuola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l'istituto professionale Domenico Chiodo, con il decesso di un ragazzo avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

I negozianti di Rimini chiedono un aumento dei controlli in centro, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e spazi di parcheggio adeguati per sostenere il commercio locale.

