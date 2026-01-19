Ucciso a scuola a La Spezia | Atif resta in carcere per omicidio aggravato

A La Spezia, un episodio grave si è verificato presso l’istituto professionale Domenico Chiodo, con il decesso di un ragazzo avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Atif, coinvolto nell’accaduto, è stato disposto in custodia cautelare con l’accusa di omicidio aggravato. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche all’interno delle scuole italiane.

Il tragico episodio avvenuto presso l'istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia ha segnato profondamente la comunità locale e il panorama scolastico nazionale. La vicenda vede come protagonista Zouhair Atif, un giovane di diciannove anni accusato di aver tolto la vita al compagno di scuola Abanoub Youssef, appena diciottenne. Nelle ultime ore il giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva sulla misura cautelare, confermando la permanenza in carcere per l'indagato. La decisione è giunta al termine dell'udienza svoltasi lunedì 19 gennaio, durante la quale sono emersi dettagli inquietanti sulla dinamica dell'aggressione e sul profilo psicologico del presunto omicida.

Il parroco commenta a seguito della vicenda del ragazzo accoltellato e ucciso in una scuola a La Spezia - facebook.com facebook

Il corteo in ricordo di Abanoub Youssef, ucciso a scuola, a La Spezia, da un suo coetaneo, parte, mansueto, stretto intorno al proprio dolore. Una compagna di classe si sfoga: “Gli insegnanti sapevano. Zouhair Atif era già stato fermato con un coltellino svizzer x.com

