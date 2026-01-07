È morto Aldrich Ames l’ex funzionario CIA che vendeva segreti all’Unione Sovietica

È venuto a mancare Aldrich Ames, ex funzionario della CIA, all’età di ottantiquattro anni. Arrestato nel 1994, Ames era condannato per aver fornito segreti all’Unione Sovietica e successivamente alla Russia. La sua vicenda rappresenta uno dei casi più noti di spionaggio all’interno dei servizi di intelligence statunitensi.

Si è spento, all’età di ottantaquatro anni, l’ex funzionario della CIA Aldrich Ames. Dal 1994 si trovava in carcere; stava scontando una condanna per aver venduto informazioni all’ Unione Sovietica (e poi alla Russia ) per svariati anni. Figlio di un analista CIA, entrò a far parte dell’agenzia a ventisei anni, dove fece carriera fino alla nomina, nel 1983, come capo del servizio di controspionaggio della divisione che si occupava proprio della potenza oltreoceano. Chi era Aldrich Ames. Si trattava di un ruolo di grande prestigio, ma anche di grandi responsabilità e potere: Ames era tra i pochi ad avere accesso ai nomi delle fonti sovietiche che collaboravano di nascosto con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Aldrich Ames, l’ex funzionario CIA che vendeva segreti all’Unione Sovietica Leggi anche: Aldrich Ames: muore l’uomo della CIA che spiava per l’URSS Leggi anche: Manovra, Tajani: “Tassa su extraprofitti concetto da Unione Sovietica, non ci sarà” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio a Aldrich Ames, il peggior traditore della Cia. Usa: morto in carcere Aldrich Ames, la spia che tradì la Cia per anni vendendo segreti all'Urss - Funzionario dei servizi segreti, la sua azione è stata una delle più devastanti all’interno dell’intelligence americana. msn.com

È morto Aldrich Ames, ex funzionario della CIA che per anni vendette segreti all’Unione Sovietica - È morto a 84 anni Aldrich Ames, a lungo importante funzionario della CIA (la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero), che dal 1994 era in carcere per aver venduto per anni ... ilpost.it

È morto Aldrich Ames, il funzionario modello della CIA che ha tradito l’Agenzia per milioni di dollari: agenti giustiziati, doppia vita e fine in carcere - Chi era Aldrich Ames prima di diventare l’incubo della CIA Il 5 gennaio 2026, nel carcere federale di Cumberland, nel Maryland, muore a 84 anni un ex funzionario che, sulla carta, avrebbe dovuto difen ... alphabetcity.it

È morto Aldrich Ames, tradì la Cia vendendo segreti all'Urss x.com

Film del 1973 diretto da Robert Aldrich. In Oregon nel 1933, durante la Grande Depressione, i vagabondi viaggiavano illegalmente sui treni merci in cerca di lavoro o elemosina. A-No1 (Lee Marvin) è uno di questi, un vagabondo che la fa sempre franca, astut - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.