Sei da Unione Sovietica Attacco durissimo a Elly Schlein parole di fuoco

Thesocialpost.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Tajani boccia l’ipotesi di patrimoniale in Italia. “La patrimoniale è una cosa da Unione Sovietica. Finché saremo noi al governo, non ci sarà mai”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia. La proposta di introdurre un contributo di solidarietà pari all’1% del patrimonio per i milionari era stata avanzata nei giorni scorsi dal leader della Cgil, Maurizio Landini. L’idea aveva subito acceso il dibattito politico e mediatico sul futuro della fiscalità italiana. Secondo Tajani, la richiesta della Cgil rappresenta una misura che contrasta con l’attuale impostazione del governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

