Mediobanca la Procura al lavoro | sotto la lente le casse alleate di Caltagirone Milleri e Lovaglio Nessuna indagine sul Mef
Un’indagine che è tutt’altro che conclusa. Anzi. È quella sulla scalata a Mediobanca da parte di Mps. La procura di Milano infatti è al lavoro sul materiale sequestrato durante le perquisizioni di giovedì scorso agli indagati, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, al presidente di Luxottica e Delfin, Francesco Milleri, e all’ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio. I pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio, con l’aggiunto Roberto Pellicano, ipotizzano a loro carico un presunto concerto occulto con al centro l’operazione che avrebbe avuto come obiettivo finale la scalata a Mediobanca attraverso l’acquisto di azioni del Monte dei Paschi di Siena. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
