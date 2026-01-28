Lobotka a The Athletic | Mi sento napoletano Napoli è casa mia
Stanislav Lobotka si apre in un’intervista lunga e sincera a The Athletic, parlando della sua storia, del suo rapporto speciale con Napoli e di come il suo stile di gioco sia cambiato nel tempo. Il centrocampista slovacco dice chiaramente: «Mi sento napoletano, Napoli è casa mia», e racconta di aver trovato nella città e nella squadra un punto di riferimento importante.
"> Stanislav Lobotka si racconta in una lunga intervista rilasciata a The Athletic, ripercorrendo la sua crescita calcistica, il legame profondo con Napoli e l’evoluzione del suo gioco negli anni in azzurro. Parole che confermano quanto il centrocampista slovacco sia diventato uno dei simboli del recente ciclo vincente del club partenopeo. «Non ho mai paura di giocare a calcio», spiega Lobotka. «Cerco sempre di non perdere palla, di trovare una soluzione, di fare il passaggio migliore e la via giusta per avanzare». Un’idea di gioco chiara, costruita sulla gestione dei tempi e sulla lettura delle situazioni, che lo ha reso centrale nel Napoli capace di conquistare due scudetti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Lobotka esalta Conte: Estate durissima, ma quanto sono cresciuto! Su McT, Hojlund e lo Scudetto...Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato a 'The Athletic' alla vigilia del match del Napoli contro il Chelsea: Da piccolo mi piaceva molto guardare il Barcellona. Era la squadra di ... tuttonapoli.net
Stanislav Lobotka interview: Napoli’s ‘little wild boar’ who is loved by Xavi and plays like a CatalanThe Slovakian on what it's like being one of Europe's most press-resistant midfielders and life in his 'second home' of Naples ... nytimes.com
The Athletic intervista lo slovacco. In Europa è il calciatore che perde meno palloni. «Il mio gioco come gli scacchi Ma negli scacchi sei seduto». - facebook.com facebook
The Athletic: il #NottinghamForest offre 35 milioni di sterline per #Mateta x.com
