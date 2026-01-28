Lobotka a The Athletic | Mi sento napoletano Napoli è casa mia

Stanislav Lobotka si apre in un’intervista lunga e sincera a The Athletic, parlando della sua storia, del suo rapporto speciale con Napoli e di come il suo stile di gioco sia cambiato nel tempo. Il centrocampista slovacco dice chiaramente: «Mi sento napoletano, Napoli è casa mia», e racconta di aver trovato nella città e nella squadra un punto di riferimento importante.

