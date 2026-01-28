LIVE Sinner-Shelton Australian Open 2026 in DIRETTA | da disinnescare il bombardiere americano

Alle 11.00 inizia il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026. L’azzurro affronta il bombardiere americano in un quarto di finale che promette battaglia. I tifosi sono già incollati alle tv, pronti a seguire ogni punto di questa sfida importante per il torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, partita valevole per i quarti di finale degl i Australian Open 2026. Le strade dell’altoatesino e dell’americano tornano ad incrociarsi sulla Rod Laver Arena: 12 mesi fa in palio c’era un posto nella finalissima, quest’anno i due si giocano l’accesso alla semifinale. Lo scorso anno Sinner si impose per 7-6, 6-2, 6-2 in 2 ore e 36 minuti di gioco. In quell’occasione l’altoatesino trovo la chiave per disinnescare il servizio dello statunitense, piazzando un totale di 6 break, due per set. 🔗 Leggi su Oasport.it

