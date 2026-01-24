LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americano serve per rimanere nel set

Segui la diretta degli Australian Open 2026 tra Sinner e Spizzirri. In questa fase, l’americano serve per mantenere il suo turno nel set, con il punteggio di 4-6, 5-2. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui punti e sui cambi di risultato in tempo reale, in un contesto di partita equilibrata e ricca di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Game Spizzirri. In corridoio la volèe di ritto di Sinner, che serve ora per il set. 40-15 Scappa via il dritto dal centro dell'altoatesino. 30-15 Secondo doppio fallo dello statunitense. 30-0 Non passa la risposta di dritto di Sinner. 15-0 Jannik perde il controllo del dritto. 5-2 Game Sinner. Servizio, rovescio lungolinea e volèe vincente. Dopo il cambio campo Spizzirri servirà per restare nel set. 40-0 Prima vincente. 30-0 Perfetto il passante di rovescio vincente di Sinner. 15-0 Ottima seconda dell'italiano. 2-4 Game Spizzirri. ACE dell'americano.

