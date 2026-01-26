Dove vedere Sinner-Shelton streaming gratis e diretta TV Australian Open 2026

Per seguire il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026, il quarto di finale si terrà mercoledì 28 gennaio alla Rod Laver Arena. L’orario è ancora da comunicare. È possibile seguire la diretta streaming o la trasmissione in TV attraverso i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate, garantendo un’ampia copertura dell’evento.

Mercoledì 28 gennaio, con orario ancora da definire, la Rod Laver Arena sarà teatro del quarto di finale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Ben Shelton. In palio c’è un posto in semifinale, dove venerdì 30 il vincente affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il tennista altoatesino arriva all’appuntamento dopo un percorso solido . Potrebbe interessarti:. Sinner-Darderi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian Open.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sinner-Gaston, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian OpenIl primo turno degli Australian Open 2024 propone il match tra Jannik Sinner e Gaston.

Sinner-Darderi, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian OpenIl match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open si svolgerà lunedì 26 gennaio, con orario ancora da confermare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Argomenti discussi: RECAP! Day 7: tripletta Italia agli ottavi, Wawrinka saluta Melbourne; Sinner-Gaston oggi in tv, Australian Open 2026: orario, canale, streaming; Australian Open, cambiano gli orari per il caldo. Stanotte in campo Sinner, Musetti e Darderi; Il fattore Shelton, perché l'americano può essere un pericolo per Sinner: Jannik? Ho cambiato qualcosa...

Sinner, quando gioca contro Shelton? Orario e dove vedere in tv i quarti di finale degli Australian OpenDue italiani nei quarti di finale degli Australian Open. Per la terza volta nella storia. Dopo Musetti, che ha eliminato Fritz in tre set, Jannik Sinner ... msn.com

Sinner-Shelton, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl tennista azzurro ha vinto il derby con Darderi e si è garantito il passaggio del turno a Melbourne: tutto quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno ... corrieredellosport.it

SINNER SI PRENDE IL DERBY Jannik batte Darderi in due ore e dieci di gioco. Luciano, dopo i primi due set in sofferenza, ha giocato un ottimo terzo parziale portando Sinner al tie-break. Ora l'azzurro aspetta il vincente tra Shelton e Ruud ai quarti - facebook.com facebook

AO 2026: Sinner parte con Gaston Possibili incroci con Khachanov, Shelton e Djokovic Sorteggio duro anche per Musetti e Berrettini #AustralianOpen #Sinner #Tennis x.com