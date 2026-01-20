Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Aggiornamenti sulla partita, punteggi e momenti salienti per rimanere informato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio vincente dell’azzurro Al servizio Raphael Collignon 1-0 Gioco Musetti: kick ad uscire vincente dell’azzurro che si salva da 15-40 A-40 Lungo il recupero di Collignon sulla smorzata di Musetti. L’italiano è stato costretto a vincere il punto duetre volte a causa delle grandi difese del belga, che sta correndo moltissimo in questa fase Seconda 40-40 Regalo di rovescio di Collignon che sbaglia malamente in rete. 40-A Termina di poco fuori il contropiede di Musetti. Seconda 40-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Musetti. Collignon arriva in corsa e gioca uno splendido passante lungolinea, su cui Musetti si salva con una grande demivolee. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 4-6, 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva da 15-40

LIVE Musetti-Collignon 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a rincorrereSegui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Rafael Collignon, valido per il primo turno degli Australian Open 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it