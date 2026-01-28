LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 2° set

Sinner conquista il secondo set contro Shelton in un match che si fa sempre più combattuto. L’azzurro risponde con fermezza ai colpi dell’avversario, portandosi avanti nel punteggio e mettendo pressione sul suo avversario. La partita resta aperta, con Shelton che tenta di reagire dopo aver perso il secondo set, mentre Sinner continua a spingere per chiudere il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima al centro e schiaffo al volo di dritto 30-15 Sinner lavora bene la seconda verso il corpo di Shelton e poi chiude con il colpo successivo 15-15 Schizza il colpo di Shelton con Sinner che si ritrova la palla in pancia e tenta una complicata uscita con il rovescio lungolinea che termina sul palo della rete. 15-0 Sinner spinge con il rovescio lungolinea, lunga la difesa di Shelton Al servizio Jannik Sinner 0-1 Gioco Shelton: in rete il passante in back spalle alla rete di Sinner. Primo serve&volley vincente per l’americano. 40-15 Altro servizio al corpo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3 6-4: Jannik vince anche il secondo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

LIVE Sinner-Shelton 6-3, 4-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro consolida il break dopo un game fiumeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-30 A metà rete il dritto in uscita dal servizio Shelton 30-15 Lunga la risposta di dritto di Sinner ... oasport.it

#AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti. " - facebook.com facebook

20 set consecutivi vinti da Sinner contro Shelton x.com