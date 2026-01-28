LIVE Sinner-Shelton 3-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel 1° set

Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break. La partita è in corso e l’azzurro ha già guadagnato un vantaggio di 3-1. Shelton prova a reagire, ma Sinner si mantiene concentrato e cerca di chiudere il primo set al più presto. La sfida si fa interessante, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Break Sinner: a metà rete il dritto in corsa di Shelton. Seconda 40-A Serve&volley di Shelton che segue a rete la prima ad uscire. Sinner riesce a trovare un'ottima risposta bassa e nei piedi dell'americano che mette in rete la complicata demi volee. 40-40 Prima ad uscire all'incrocio, lunga la risposta di Sinner. Nel momento del bisogno Shelton si è affidato allo slice ad uscire da sinistra, sfruttando la chela mancina 40-A Sinner chiude lo scambio con il dritto incrociato dal centro a 146 kmh. L'italiano ha preso in mano lo scambio con una splendida risposta sulla riga.

