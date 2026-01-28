LIVE Sinner-Shelton 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’italiano vince il 1° set

Sinner ha vinto il primo set contro Shelton all’Australian Open 2026. L’italiano ha chiuso 6-3, con un ace e uno scambio deciso da un dritto in corsa che ha colpito il nastro e si è fermato al centro del campo. La partita è iniziata con ritmo, e Sinner sembra determinato a portare a casa il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Gioco e primo set Sinner: aceeeeeeeeeeeeeeeeee 40-0 Sinner spinge da fondo, Shelton prova a ribaltare lo scambio con un dritto in corsa molto teso che sbatte sul nastro e si ferma al centro del campo. L'italiano fa un passo in campo ed accelera con il dritto a sventaglio per poi chiudere con il colpo successivo. 30-0 Sinner lavora bene il servizio, cercando il rovescio di Shelton e trovando il punto diretto 15-0 Prima ad uscire vincente. 5-3 Gioco Shelton: ancora un servizio al corpo vincente per l'americano. 40-30 Prima ad uscire a 205 kmh 30-30 Seconda al corpo a 196 kmh.

