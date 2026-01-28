LIVE Sinner-Shelton 6-3 3-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro consolida il break dopo un game fiume
Sinner si avvicina alla vittoria negli ottavi di Australian Open, dominando il secondo set e consolidando il break con un game intenso. Shelton prova a reagire, ma l’italiano mantiene il ritmo. La partita resta aperta, e i tifosi seguono con attenzione ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Shelton chiude con la volee di dritto a campo aperto dopo aver spinto con servizio e dritto 15-0 Servizio e dritto per l’americano. 3-1 Gioco Sinner: Shelton rallenta lo scambio con un buon back, poi gira bene intorno alla palla ma colpisce male il dritto. A-40 Lungo il dritto di Shelton. 40-40 Prima ad uscire vincente. Nuova parità in un game che si avvia verso gli 8 minuti di durata. 40-A Pizzica la riga il dritto lungolinea di Shelton che forza l’errore di Sinner. L’italiano in questo game ha leggermente diminuito la velocità dei suoi colpi, esponendosi alle accelerazioni dell’americano 40-40 Questa volta Shelton riesce a far partire lo scambio con la risposta di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Sinner Shelton
LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set
Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break.
LIVE Sinner-Shelton 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set
Sinner domina Shelton nel primo set e si porta avanti 4-1.
Ultime notizie su Sinner Shelton
Argomenti discussi: Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano; Quarto di finale | Shelton - Sinner in Diretta Streaming | DAZN IT; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale.
Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3: Jannik scappa anche nel secondo set con un breakSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it
Sinner-Shelton 6-3, 2-1 la diretta: Jannik vince il primo set in 49 minuti di gioco. Chi vince sfiderà Djokovic in semifinaleArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmattino.it
Sinner, un primo set quasi perfetto: 6-3. Shelton parte bene, ma non riesce a sorprendere l’azzurro | Segui la diretta - facebook.com facebook
#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.