LIVE Sinner-Shelton 6-3 3-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro consolida il break dopo un game fiume

Sinner si avvicina alla vittoria negli ottavi di Australian Open, dominando il secondo set e consolidando il break con un game intenso. Shelton prova a reagire, ma l’italiano mantiene il ritmo. La partita resta aperta, e i tifosi seguono con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Shelton chiude con la volee di dritto a campo aperto dopo aver spinto con servizio e dritto 15-0 Servizio e dritto per l’americano. 3-1 Gioco Sinner: Shelton rallenta lo scambio con un buon back, poi gira bene intorno alla palla ma colpisce male il dritto. A-40 Lungo il dritto di Shelton. 40-40 Prima ad uscire vincente. Nuova parità in un game che si avvia verso gli 8 minuti di durata. 40-A Pizzica la riga il dritto lungolinea di Shelton che forza l’errore di Sinner. L’italiano in questo game ha leggermente diminuito la velocità dei suoi colpi, esponendosi alle accelerazioni dell’americano 40-40 Questa volta Shelton riesce a far partire lo scambio con la risposta di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break.

Sinner domina Shelton nel primo set e si porta avanti 4-1.

