LIVE Sinner-Shelton 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel 1° set

Sinner domina Shelton nel primo set e si porta avanti 4-1. L’azzurro ha iniziato forte, sfruttando un break nel primo game e mantenendo il ritmo. Shelton cerca di reagire, ma Sinner continua a spingere, rispondendo con precisione e velocità. La partita procede con il tennista italiano che fa correre l’avversario e mantiene il vantaggio, mentre Shelton prova a rispondere con qualche colpo potente. La sfida si fa interessante, ma per ora Sinner sembra avere tutto sotto controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Sinner prende in mano lo scambio con la risposta di dritto e fa correre l’americano, che accorcia con un back in corsa e si offre al dritto lungolinea dell’italiano Seconda 40-40 Prima al corpo e sulla riga a 210 kmh. Non controlla la risposta Sinner. 30-40 Ace!! Pizzica la riga il servizio ad uscire di Shelton 15-40 Doppio fallo, il primo del match per l’americano che sta spingendo anche la seconda per provare ad evitare la pressione in risposta di Sinner. Seconda 15-30 Shelton è scarico in uscita dal servizio e spedisce a metà rete il dritto 15-15 Lungo il lob in allungo di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set Approfondimenti su Australian Open 2026 LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break. LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel quarto set Segui in tempo reale il match tra Darderi e Khachanov negli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; LIVE Sinner-Shelton per un posto tra i primi 4: l'azzurro avanti 8-1 negli scontri diretti; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale; Dove vedere in tv Sinner-Shelton oggi, Australian Open 2026: orario, programma, streaming. Sinner-Shelton 4-1, la diretta: Jannik avanti di un break alla quarta occasione utile. Chi vince sfiderà DjokovicArchiviata la vittoria contro il connazionale Darderi, Sinner è chiamato a tornare in campo nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il numero ... ilmattino.it Sinner-Shelton in diretta LIVE: in palio la semifinale contro Djokovic, Musetti si è ritiratoSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it Sinner contro Shelton: chi vince sfida Djokovic in semifinale. Segui la diretta del match - facebook.com facebook Problemi alla coscia, Musetti si ritira avanti di due set. Alle 9.00 c’è Sinner-Shelton x.com

