LIVE Sinner-Shelton 6-3 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di 2° set per l’italiano

Sinner ha preso il primo set e ora conduce 2-1 nel secondo. All’inizio del secondo set, Shelton riesce a conquistare un punto con un dritto potente e preciso, costringendo Sinner a sbagliare. La partita tra i due continua a essere combattuta, con l’italiano che cerca di mantenere il ritmo e il vantaggio conquistato nel primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Profondo il dritto di Shelton, che trova grande precisione e forza l’errore di Sinner. 30-15 Dal centro Sinner mette in difficoltà Shelton con il colpo verso destra e poi chiude a rete. 15-15 Shelton non controlla la risposta di rovescio. L’americano aveva deciso di fare un passo indietro in risposta per provare a far partire lo scambio 0-15 Gioca leggermente più corto l’italiano. Ne approfitta immediatamente Shelton che accelera prima con il dritto incrociato e poi con il lungolinea. 2-1 Break Sinner: l’italiano decide di affidarsi alla solidità da fondo, alzando un minimo la traiettoria trovando più profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-3, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 2° set per l’italiano Approfondimenti su Sinner Shelton LIVE Sinner-Shelton 3-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set Sinner ha preso il comando contro Shelton nel primo set, portandosi avanti di un break. LIVE Sinner-Shelton 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 1° set Sinner domina Shelton nel primo set e si porta avanti 4-1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Sinner Shelton Argomenti discussi: Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; Quarto di finale | Shelton - Sinner in Diretta Streaming | DAZN IT; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale; LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano. Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3: Jannik in grande spolvero, suo il primo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it SINNER-SHELTON 6-3, 2-1 LIVESi chiude il programma dei quarti di finale agli Australian Open. Nell'ultima sfida Jannik Sinner affronta l'americano e testa di serie numero 8 Ben Shelton. Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei qua ... sport.sky.it #Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com Sinner contro Shelton: chi vince sfida Djokovic in semifinale. Segui la diretta del match - facebook.com facebook

