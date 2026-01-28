LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | partenza rinviata alle 11 | 30

Questa mattina a Crans-Montana la prova di discesa maschile è partita con un rinvio. La partenza, prevista inizialmente per le 11,30, è stata spostata a causa di problemi di organizzazione. Gli atleti sono in attesa di partire, mentre gli spettatori restano sintonizzati sugli aggiornamenti in tempo reale. La giornata di gara si preannuncia ancora lunga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 10.20 La partenza è stata spostata alle ore 11.30. 9.57 La prova cronometrata inizierà in ritardo rispetto all’orario d’inizio previsto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare la partenza alle 11:00. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il Circo Bianco si sposta nuovamente in Svizzera per le ultime gare prima delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:30 Approfondimenti su Crans Montana Sci Alpino LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:00 Questa mattina a Crans Montana la prova di discesa dello sci alpino è partita con un leggero ritardo. LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: partenza rinviata alle 19.15 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Sci Alpino Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Federica Brignone torna nelle discipline veloci; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 ore 09:57 La prova cronometrata ... oasport.it Sci alpino, posticipato il via della prima prova cronometrata di Crans MontanaInizia subito con un rinvio il fine settimana di Crans Montana, in Svizzera, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: nella giornata ... oasport.it Il Giornale. . Berna rassicura Roma: squadre investigative condivise su Crans-Montana; dopo la sparatoria di Milano la legge salva-agenti; svastiche pro Pal sulla Giornata della Memoria. Questo e altro in edicola su il Giornale - facebook.com facebook Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.