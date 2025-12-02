LIVE Sci alpino Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | partenza rinviata alle 19.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Sarà una prima prova già molto importante visto che sarà anche il primo test stagionale in discesa libera. La velocità ha alzato il proprio sipario la scorsa settimana con un superG a Copper Mountain e si resta ancora sulle nevi nordamericane 18.40: La partenza è stata rinviata di 15 minuti a causa di alcuni lavori in pista. L’inizio sarà dunque alle 19.15. 18.35: Buonasera cominciamo la diretta della prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek. 🔗 Leggi su Oasport.it
