LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Nina Ortlieb irrompe al comando

La discesa di apertura a Crans Montana si è conclusa con una sorpresa. Nina Ortlieb ha fatto segnare il miglior tempo, sorprendendo tutti e prendendo subito il comando. Le altre atlete sono già in pista per cercare di recuperare, ma per ora l’atleta austriaca si prende la prima posizione nella prova di oggi. La gara continua sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 12:02 L’americana Jacqueline Wiles è ottava con +1.17. 12:01 L’azzurra Nicol Delago conclude sesta con un ritardo di +0.93. 12:00 Ultimo tempo per la slovena Ilka Stuhec che accusa oltre quattro secondi di ritardo. 11:59 Nina Ortlieb chiude la sua prova in 1:14.87 e vola al comando con quasi sei decimi su Weidle. 11:56 La prossima atleta alla partenza sarà l’austriaca Nina Ortlieb. 11:55 La classifica delle prime dieci dopo le prime quindici discese: 1 Kira Weidle-Winkelmann (GER) 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Nina Ortlieb irrompe al comando Approfondimenti su Crans Montana Live LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: al comando la francese Miradoli Questa mattina si è svolta la prova di discesa a Crans Montana per la stagione 2026 di sci alpino. LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia col freno a mano tirato, Ortlieb davanti a tutte Segui la prova di discesa maschile a Tarvisio 2026 in tempo reale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Live Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma il più veloce, tanti azzurri in top10. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Nina Ortlieb irrompe al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 10.20 La partenza è stata ... oasport.it Sci alpino, posticipato il via della prima prova cronometrata di Crans MontanaInizia subito con un rinvio il fine settimana di Crans Montana, in Svizzera, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: nella giornata ... oasport.it Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all’interno del Constellation. […]». […] Per esempio, ecco un’altra risposta mancante: come - facebook.com facebook Crans-Montana, spariti i video di 250 telecamere. Moretti accusa una cameriera morta: "Voleva dare spettacolo" x.com

