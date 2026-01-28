LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | al comando la francese Miradoli

Questa mattina si è svolta la prova di discesa a Crans Montana per la stagione 2026 di sci alpino. La francese Miradoli ha segnato il miglior tempo e si prende il primo posto. La gara continua con altre prove e aggiornamenti in tempo reale.

11:37 La francese Romane Miradoli vola al comando con 1:16.59 e un vantaggio di sessantasei centesimi su Brignone. 11:35 L'elvetica Jasmine Flury chiude in 1:17.73 e accusa un distacco di +0.48 dalla valdostana. 11:34 La norvegese Marte Monsen chiude con un ritardo di +0.24 rimediando quasi un secondo nell'ultimo settore. 11:30 Federica Brignone taglia il traguardo con 1:17.25. Le prossime discese forniranno il riscontro sul valore della sua prova. 11:29 L'azzurra è al cancelletto di partenza.

