LIVE Sci alpino Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Goggia col freno a mano tirato Ortlieb davanti a tutte
Segui la prova di discesa maschile a Tarvisio 2026 in tempo reale. Goggia si presenta con alcune riserve, mentre Ortlieb guida la classifica. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità, con inizio alle 12.30 e i pettorali di partenza alle 11. Resta aggiornato sui risultati e le performance dei principali atleti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.19: Buona la prova di Lindsey Vonn, che aveva già gareggiato su questa pista. Per lei un ritardo di 1?57 e il quarto posto davanti a Pirovano 11.18: Non si risparmia, come sempre, in prova la tedesca Weidle Winkelmann che chiude con un ritardo di 68 centesimi ed è seconda. 11.16. Accumula un ritardo importante la norvegese Lie che chiude a 3?35 dalla testa, decima 11.15: Anche l’azzurra Pirovano guadagna qualcosa su Ortlieb ed è quarta a 1?71 dalla vetta. Ancora una buona prova della discesista italiana 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
