Segui la prova di discesa maschile a Tarvisio 2026 in tempo reale. Goggia si presenta con alcune riserve, mentre Ortlieb guida la classifica. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità, con inizio alle 12.30 e i pettorali di partenza alle 11. Resta aggiornato sui risultati e le performance dei principali atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.19: Buona la prova di Lindsey Vonn, che aveva già gareggiato su questa pista. Per lei un ritardo di 1?57 e il quarto posto davanti a Pirovano 11.18: Non si risparmia, come sempre, in prova la tedesca Weidle Winkelmann che chiude con un ritardo di 68 centesimi ed è seconda. 11.16. Accumula un ritardo importante la norvegese Lie che chiude a 3?35 dalla testa, decima 11.15: Anche l’azzurra Pirovano guadagna qualcosa su Ortlieb ed è quarta a 1?71 dalla vetta. Ancora una buona prova della discesista italiana 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia col freno a mano tirato, Ortlieb davanti a tutte

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Vonn

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: si comincia alle 11.00, qui non si gareggiava dal 2011

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: torna la Coppa del Mondo 15 anni dopo. Vonn c’era…; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: si comincia alle 11.00, qui non si gareggiava dal 2011 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12. oasport.it