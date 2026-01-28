Oggi a Crans Montana si svolge la prima prova di discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Federica Brignone torna a sfidare le discese veloci dopo un periodo di assenza e si presenta pronta a dare battaglia sulla pista svizzera. La giornata promette emozioni e sorprese, con le atlete che scendono una dopo l’altra in cerca del miglior tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il Circo Bianco si sposta nuovamente in Svizzera per le ultime gare prima delle Olimpiadi. Federica Brignone torna in gara nelle discipline veloci. La fuoriclasse valdostana, dopo lo splendido sesto posto conquistato nello slalom gigante di Kronplatz, ha ottenuto le risposte sperate dalle sedute di allenamento dell’ultima settimana. Sulle nevi svizzere l’azzurra vuole testarsi e verificare le risposte del proprio corpo in eventi di alto livello prima della partecipazione alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Federica Brignone torna nelle discipline veloci

