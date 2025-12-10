LIVE Sci alpino Prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci
Segui con noi in tempo reale la prima prova della discesa libera femminile di St. Moritz 2025. Un evento atteso che segna il ritorno alle gare veloci di Sofia Goggia, tra emozioni e sfide sul ghiaccio svizzero. Resta aggiornato per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di St.Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino cambia nuovamente ritmo e, dopo le settimane dedicate alle discipline tecniche, ritrova la velocità. Il circuito si trasferisce a Sankt Moritz, scenario classico della stagione invernale, dove la celebre Corviglia ospiterà tre gare ad alta intensità che segneranno uno snodo fondamentale di questo avvio di annata. Il programma prevede un trittico interamente dedicato alle specialiste della velocità: due discese e un superG distribuiti tra il 12 e il 14 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
