LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia al comando nel primo test sulla pista francese
Segui in tempo reale la prova di discesa di sci alpino a Val d’Isere 2025, con Sofia Goggia che si piazza al comando nel primo test sulla pista francese. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live, cliccando sul link dedicato. La competizione maschile in Val Gardena sta per partire alle 11:00, preparatevi a vivere un’altra giornata di grandi emozioni sulla neve.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.01: Bene la svizzera Haehlen che è 15ma a 1?86 da Goggia. Non partono le ultime tre italiane Thaler, Bernardi (impegnate ieri in Coppa Europa) e Allemand 11.59: La statunitense Mollin chiude con un ritardo di 3?19, fuori dalle 30, 37ma Meyer con un ritardo di 3?71 11.58: La francese Cerutti chiude con un ritardo di 1?70 è decima con un ritardo di 1?70 11.56: La statunitense Cutler 32ma a 2?97 dalla testa, 37ma Muzaferija 11.54: Ritardo di 2?69 per la austriaca Wechner, 31ma 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
A TUTTO SCI ALPINO Se la prova femminile a Val-d’Isère non vi basta, non preoccupatevi… Ci sono anche i ragazziiiii! In Val Gardena va in scena la discesa di Coppa del Mondo! Otto azzurri jet sono pronti a dare tutto dalle 11.45! Facciamo il tif - facebook.com facebook
ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
