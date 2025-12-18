LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia al comando nel primo test sulla pista francese

Segui in tempo reale la prova di discesa di sci alpino a Val d’Isere 2025, con Sofia Goggia che si piazza al comando nel primo test sulla pista francese. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live, cliccando sul link dedicato. La competizione maschile in Val Gardena sta per partire alle 11:00, preparatevi a vivere un’altra giornata di grandi emozioni sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.01: Bene la svizzera Haehlen che è 15ma a 1?86 da Goggia. Non partono le ultime tre italiane Thaler, Bernardi (impegnate ieri in Coppa Europa) e Allemand 11.59: La statunitense Mollin chiude con un ritardo di 3?19, fuori dalle 30, 37ma Meyer con un ritardo di 3?71 11.58: La francese Cerutti chiude con un ritardo di 1?70 è decima con un ritardo di 1?70 11.56: La statunitense Cutler 32ma a 2?97 dalla testa, 37ma Muzaferija 11.54: Ritardo di 2?69 per la austriaca Wechner, 31ma 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

