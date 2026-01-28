Questa sera a Perugia va in scena la partita di Champions League di volley tra Perugia e Guaguas Las Palmas. I padroni di casa cercano una vittoria importante, ma gli avversari spagnoli non sono da sottovalutare. Osmany Juantorena si fa subito notare tra gli spagnoli come il giocatore più pericoloso. La sfida si preannuncia combattuta e aperta fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 L’uomo più pericolo tra gli spagnoli è sicuramente Osmany Juantorena. L’italo-cubano è uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente di questo sport e con la sua esperienza e l’infinita classe è ancora in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Oltre a lui Perugia dovrò fare attenzione all’opposto brasiliano Bezzera Sousa e allo schiacciatore belga Rousseaux, entrambi passati anche dal campionato italiano. 20.14 La squadra di Lorenzettiha molta più qualità degli avversari odierni, ma per trovare la vittoria è necessario scendere in campo lucidi e concentrati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: vietato sottovalutare l’avversario

Approfondimenti su Perugia Guaguas Las Palmas

Questa mattina, i tifosi di pallavolo seguono con attenzione la sfida tra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas, valida per la Champions League 2026.

Oggi al Pala Barton Energy di Perugia va in scena una partita importante tra Sir Susa Scai Perugia e Guaguas Las Palmas.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Perugia Guaguas Las Palmas

Argomenti discussi: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa; Guaguas Las Palmas - VK Lvi Praha in Diretta Streaming | DAZN IT; CHAMPIONS, DOMANI SERA IL RITORNO CON LAS PALMAS, ISHIKAWA: SCENDIAMO IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITA’; Perugia hosting Las Palmas.

LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir ... oasport.it

Perugia-Guaguas Las Palmas oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streamingAl Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ritrova il Guaguas Las Palmas nella quarta giornata del Girone C di Champions League, in una sfida che ... oasport.it

CEV Champions League Volley 2026 Sir Sicoma Monini PERUGIA Vs CV Guaguas LAS PALMAS Pala Barton PERUGIA Foto_Cifu LaLiga + x.com

«Osmany Juantorena torna protagonista al PalaBarton, ma stavolta da avversario. » Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle 20. 30, la Champions League di volley maschile offre uno scontro interessante: Perugia ospita il Guaguas Las Palmas per la qu - facebook.com facebook