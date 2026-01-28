LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas Champions League volley 2026 in DIRETTA | all’andata fu una partita impegnativa

Questa mattina, i tifosi di pallavolo seguono con attenzione la sfida tra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas, valida per la Champions League 2026. La partita si gioca in diretta, e le squadre sono pronte a scendere in campo. All’andata, la gara è stata difficile per entrambe, e questa sera ci si aspetta un’altra battaglia intensa. Gli appassionati si tengono aggiornati in tempo reale, aspettando un nuovo capitolo di questa sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas. Il match, valido come quarto turno di Champions League, vede Perugia partire con i favori del pronostico, ma i fantasmi della gara d'andata sono ancora nella testa dei ragazzi di coach Lorenzetti. Gli umbri sono i detentori della Coppa e sicuramente vorranno cercare di confermarsi anche quest'anno. La strada è ancora lunga e da affrontare un passo alla volta; per prima cosa i Diavoli dovranno superare il girone che li vede al momento in testa con 8 punti.

