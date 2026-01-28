LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 3-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | vittoria per gli umbri nonostante una prestazione mediocre

Perugia batte Las Palmas 3-1 nella partita di volley valida per la Champions League 2026. Gli umbri vincono, anche se la prestazione non è stata brillante. La squadra di casa ha portato a casa i tre punti, ma la gara ha mostrato qualche difficoltà in più del previsto. La diretta si ferma qui, buona serata a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 Per stasera è tutto amici di OA Sport! Termina qui la Diretta Live testuale di Perugia-Las Palmas. I diavoli non hanno giocato un match stellare, ma sono stati capaci comunque di portare i tre punti a casa sigillando la prima posizione nel girone. Buon proseguimento di serata! 22.45 I migliori al livello offensivo di Perugia sono stati Plotnytsyi (mvp del match) e Ben Tara con 16 punti. Dietro di loro Ishikawa con 13, Loser con 12 e Russo con 10. Una distribuzione dei punti molto omogenea, segno di una gestione dell'attacco di Giannelli molto variegata.

