LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 14-12 gli umbri provano ad allungare

Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-1 nella partita di volley valida per la Champions League 2026. Gli umbri si sono fatti valere, conquistando il secondo set con un punteggio di 18-15, dopo aver provato a allungare nel finale. Bruno ha servito lungo, mentre Plotnytskyi ha messo in difficoltà gli avversari con una battuta molto lunga. La partita è tuttora aperta e in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Anche Bruno tira lungo il servizio. 17-15 Lunghissima la battuta di Plotnytskyi. 17-14 Plotnytskyi tira a tutto braccio in parallela! Palla imprendibile per la difesa! 16-14 Finisce a rete la battuta di Giannelli. 16-13 BEN TARA! Primo muro dell’opposto stasera! Non passa l’attacco di Bruno da posto 4! 15-13 Primo tempo al centro anticipato di Crosato! 14-13 Terzo set quasi perfetto di Juantorena che trova il mani fuori dalla pipe. 14-12 Ancora un attacco fuori del Las Palmas. Lungo il primo tempo di Ramos anche a causa di un’alzata molto bassa. 13-12 Fuori l’attacco in diagonale di Bruno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-1 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 14-12 gli umbri provano ad allungare Approfondimenti su Perugia Guaguas LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19 gli umbri alzano il ritmo! Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-0 e mantiene il ritmo nella Champions League volley 2026. LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 2-0 , Champions League volley 2026 in DIRETTA: 3-10 umbri in netta difficoltà Perugia batte Guaguas Las Palmas 2-0 nella prima gara di Champions League volley 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Perugia Guaguas Argomenti discussi: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa; Guaguas Las Palmas - VK Lvi Praha in Diretta Streaming | DAZN IT; CHAMPIONS, DOMANI SERA IL RITORNO CON LAS PALMAS, ISHIKAWA: SCENDIAMO IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITA’; Perugia hosting Las Palmas. LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir ... oasport.it Perugia-Guaguas Las Palmas oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streamingAl Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ritrova il Guaguas Las Palmas nella quarta giornata del Girone C di Champions League, in una sfida che ... oasport.it LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas, Champions League volley 2026 in DIRETTA: all’andata fu una partita impegnativa - x.com «Osmany Juantorena torna protagonista al PalaBarton, ma stavolta da avversario. » Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle 20. 30, la Champions League di volley maschile offre uno scontro interessante: Perugia ospita il Guaguas Las Palmas per la qu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.