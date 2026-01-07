LIVE Las Palmas-Perugia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri risolvono in rimonta il 1° set

Segui in tempo reale la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. Gli umbri hanno conquistato il primo set in rimonta, portandosi avanti nel match. Aggiorna la diretta per restare informato sull’andamento del match e sui principali momenti di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 1-0 Ramos a segno. 23-25 Attacco fuori di Rousseaux e allora Perugia vince un difficilissimo primo set, ripreso per i capelli e risolto al photo finish. 23-24 Pazzesco punto! Alla fine l’attacco è di Sole’, ma c’era stata addirittura una difesa di testa. 23-23 A segno Spencer. 22-23 Clamoroso muro di Ben Tara! Perugia davanti! 22-22 AAAAACCCCCEEEEEEE di Giannelli! 22-21 Primo tempo di Sole’. 22-20 Fuori la battuta di Dzavoronok. 21-20 Bruttissimo errore di Osmany, cercato da De Amo. Brutto errore, scarico con le gambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

