LIVE Las Palmas-Perugia 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri cedono il 3° set
Segui in tempo reale la partita di volley tra Las Palmas e Perugia, valida per la Champions League 2026. Dopo aver vinto i primi due set, gli umbri hanno ceduto il terzo. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e i punteggi aggiornati. La partita è disponibile in diretta anche Leuven-Civitanova, con inizio alle 20.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30 6-4 Ricezione difficile per Las Palmas però risolve tutto Ramos. 5-4 Simone Giannelli con la diagonale! 5-3 Pallonetto di Walla a scavalcare il muro umbro. 4-3 A segno l’attacco di Sole’. 4-2 Primo tempo vincente di Ramos. 3-1 ACE di Ben Tara! Ma c’è l’invazione al servizio di Plotnytski. 2-1 Hishikawa con il cambio palla. 2-0 Ace di Juantorena. 1-0 Attacco out di Ben Tara. Las Palmas-Perugia 1-2! Errore al servizio di Semenyuk e allora gli iberici non vanno al tappeto. Si va al 4° set! 24-22 Ancora Ben Tara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Las Palmas-Perugia 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri risolvono in rimonta il 1° set
Leggi anche: LIVE Las Palmas-Perugia 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono anche il 2° set
Las Palmas-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia in Diretta Streaming | IT; Champions League: Las Palmas-Perugia la sfida della 2a giornata della Pool C; LIVE Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: squadre in campo, attenzione a Juantorena.
LIVE Las Palmas-Perugia 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono anche il 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN- oasport.it
Diretta/ Las Palmas Perugia (risultato 1-2) streaming video tv: ultimo set (7 gennaio 2026) - Diretta Las Palmas Perugia streaming video tv: trasferta nelle Canarie per la Sir Safety nella seconda giornata del girone di Champions League. ilsussidiario.net
Las Palmas-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming - Perugia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di ... oasport.it
Modena Volley affronterà domenica Perugia campione del mondo in trasferta. La squadra dell'ex Lorenzetti dovrà però fare attenzione alla sfida di oggi a Las Palmas con il Guaguas di Juantorena, altro volto noto al PalaPanini - facebook.com facebook
Doppia seduta oggi per i BlockDevils a Las Palmas. Domani sfida inedita contro i padroni di casa del Guaguas per seconda giornata di Champions League. sirsafetyperugia.it/new/allenament… #BlockDevils x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.