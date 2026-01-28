LIVE Musetti-Djokovic | in palio la semifinale degli Australian Open

Questa sera Musetti affronta Djokovic negli ottavi degli Australian Open. Il serbo ha un record dominante contro l’italiano, con 9 vittorie su 10 incontri, l’ultima delle quali risale a quest’anno al Masters di Montecarlo, dove Musetti ha battuto Djokovic in tre set. Ora il tennis italiano spera in una sorpresa, ma la sfida si preannuncia difficile.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alle 5 di questa mattina si sfidano Musetti e Djokovic negli Australian Open.

Questa mattina alle 4.

Musetti-Djokovic oggi, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Orario e dove vederli in tv. Il via non prima delle 5:30Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

