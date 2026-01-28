LIVE Musetti-Djokovic | dalle 5 in palio la semifinale degli Australian Open

Alle 5 di questa mattina si sfidano Musetti e Djokovic negli Australian Open. Il serbo ha vinto 9 dei 10 incontri precedenti, l’ultimo dei quali a Montecarlo quest’anno, quando Musetti ha conquistato una vittoria in tre set. Ora i due si giocano una semifinale che potrebbe cambiare il corso del torneo. La partita si preannuncia molto combattuta, anche se Djokovic parte favorito.

Impietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo.

