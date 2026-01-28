LIVE Musetti-Djokovic | dalle 4.30 in palio la semifinale degli Australian Open

Questa mattina alle 4.30 si gioca una sfida che tiene milioni di occhi puntati sui teleschermi. Musetti affronta Djokovic negli ottavi degli Australian Open. Finora, il serbo ha dominato gli scontri diretti, vincendo 9 volte su 10. L’unica vittoria di Musetti risale al 2023, quando mise a segno un successo combattuto agli ottavi del Masters di Montecarlo. Ora, il giovane italiano prova a rovesciare i pronostici e avanzare nel torneo.

L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo

L’evento degli Australian Open 2026 tra Musetti e Djokovic rappresenta una sfida importante nel panorama tennistico.

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ai quarti degli Australian Open 2026 si terrà mercoledì 28 gennaio.

